Врач предупредила об опасности народных методов лечения ячменя

Ячмень может развиваться и у детей, и у взрослых, рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина. В комментарии «Ленте.ру» доктор объяснила, почему при осложнениях заболевания нужно сразу же обращаться к врачу и назвала лечение ячменя народными методами опасным.

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Доктор объяснила, что ячмень может развиться из-за плохой гигиены глаз, прикосновений к глазам грязными руками, пользования чужими средствами или инструментами для макияжа, а также инфекционных заболеваний (ОРВИ или гриппа).

По словам терапевта, в большинстве случаев заболевание протекает без осложнений, однако, если симптомы не исчезают в течение недели или даже усиливаются, либо возникает ощущение снижения зрения, сильная боль и светобоязнь, важно как можно скорее обратиться к врачу. Иначе может развиться тяжелое осложнение — орбитальная флегмона — острый гнойный процесс в тканях глаза, который может приводить к потере зрения, предупредила врач.

«Некоторые люди пытаются избавиться от ячменя, выдавливая его или используя народные методы, например, прикладывание горячих чайных пакетиков или вареного яйца к векам. Это категорически запрещено, поскольку может приводить к серьезным осложнениям, таким как ожог кожи глаз и распространение инфекции на другие структуры глаза, что чревато блефаритом — хроническим воспалением век с образованием язв», — предупредила доктор.



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