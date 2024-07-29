Врач рассказала, как избежать рака кишечника

Чтобы предотвратить самое распространенное онкологическое заболевание – рак кишечника, нужно контролировать употребление красного мяса и фастфуда, а также исключить курение и дефицит витамина К и витаминов группы B. Об этом рассказала хирург-колопроктолог Нина Зубова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Врач подчеркнула, что на развитие колоректального рака во многом влияет образ жизни человека. Так, следует следить за рационом, употреблять достаточно овощей, фруктов, снизить потребление говядины, свинины, баранины и фастфуда.

Важным фактором является активный образ жизни, который положительно влияет на работу пищеварения, а также отказ от курения и алкоголя.

Ранее гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова заявила, что избыточное количество яблок чревато различными проблемами для организма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».