Врач объяснил, как избавиться от болезней печени с помощь диеты

Врач-гастроэнтеролог Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова заявил, что цирроз и гепатит являются самыми распространенными болезнями печени. Очень часто они оказываются вызваны пренебрежительным отношением к своему собственному здоровью.

Специалист отмечает, что неотъемлемой частью лечения, помимо выписанных врачом препаратов, является еще и специальная диета, которая включает в себя исключительно отварные или запеченные продукты, при условии, что они не жирные.

А вот алкоголь, свежие продукты, выпечка мороженная и газировки оказываются под запретом. Кроме того, употреблять можно только теплые блюда и ни в коем случае не горячие.

Ранее диетолог Виктор Тутельян отмечал, что диета является медицинским термином и может назначаться только врачами.

Врачи рассказали, что пиво ничуть не менее вредно для печени, чем более крепкий алкоголь.