Названа болезнь, которая чаще всего настигает в отпуске

Названа болезнь, которая подстерегает россиян в отпуске
Терапевт Ольга Гусева заявила, что наиболее распространенной летней болезнью является простуда. Зачастую ее причиной становится сидение под слишком холодным воздухом кондиционера. Болезнь также может настигнуть отдыхающего в самолете или автобусе по тем же самым причинам.
В данном транспорте также можно подхватить вирус или инфекцию, с которыми пытаются бороться нахождением на открытом солнце. Но происходит ровно обратное. Сильное воздействие солнца еще сильнее снижает иммунитет.
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