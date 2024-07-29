Названа болезнь, которая чаще всего настигает в отпуске

Терапевт Ольга Гусева заявила, что наиболее распространенной летней болезнью является простуда. Зачастую ее причиной становится сидение под слишком холодным воздухом кондиционера. Болезнь также может настигнуть отдыхающего в самолете или автобусе по тем же самым причинам.

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В данном транспорте также можно подхватить вирус или инфекцию, с которыми пытаются бороться нахождением на открытом солнце. Но происходит ровно обратное. Сильное воздействие солнца еще сильнее снижает иммунитет.

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