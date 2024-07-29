Молоко повысило риск возникновения рака груди у женщин

Рак сейчас диагностируют всё ещё часто, особенно на Западе. Недавно учёные обнаружили, что один на первый взгляд полезный напиток повышает вероятность развития онкологии.

Некоторые исследования демонстрируют, что один напиток может повысить вероятность развития рака груди на 80%. Учёные провели анализ данных более 50 тысяч женщин за 8-летний период. 50% из них придерживались вегетарианского рациона, а остальные употребляли молоко животного происхождения.

Перед началом проведения исследования рака не было ни у кого из участниц. Со временем эта болезнь появилась у 1057 человек.

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Полученные специалистами данные показали, что причина этого — в молочных продуктах. В ходе исследования выяснилось, что даже в небольших количествах ежедневное употребление молока способно повысить риск возникновения рака груди до 80%.

То есть даже если вы станете пить меньше стакана молока в сутки, это всё равно повысит вероятность развития рака груди. Она становится больше 50%, если это будет целый стакан, а при употреблении двух-трёх стаканов каждый день этот риск составляет 70−80%.

Объяснить такой эффект можно природными стимуляторами, которые обнаружились в молоке животного происхождения. Они приводят к росту и делению клеток, из-за чего возникает рак.

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