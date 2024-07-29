Реабилитолог объяснила, какой хруст в коленях опасен для здоровья

Если хруст колен сопровождается отеком и ограниченной подвижностью, это может быть опасным знаком, предупреждает реабилитолог Лидия Ракаева. Об этом пишет РИАМО.

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По словам эксперта, боль, покалывание или жжение после хруста также являются тревожными симптомами. В случае их появления, рекомендуется обратиться к медицинскому специалисту.

Лечение может включать использование лекарств, физиотерапию и специальную диету. В крайних случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Ракаева также советует использовать методы превентивной медицины, а также ортезы, бандажи, нормализацию веса и физическую активность для снятия боли в коленном суставе.