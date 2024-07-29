У диабетиков глюкоза остается в крови, а не усваивается организмом и не поступает в мозг, который от нее сильно зависит. Но и у здоровых людей ее избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Врач-невролог и кандидат медицинских наук Мария Чердак заявила, что у людей с диабетом риск развития деменции выше в 3 раза. Согласно последним данным, при диабете 2-го типа нарушается чувствительность организма к инсулину, то глюкоза не попадает в клетки организма и, соответственно, в мозг, который от нее сильно зависит.

Но нехватка глюкозы также вредна, как и ее избыток. А она в огромном количестве поступает вместе с быстрыми углеводами, которые содержатся в различных сладостях. Им лучше предпочесть фрукты, овощи и ягоды, содержащие множество медленных углеводов. Очень важно не «перекармливать» мозг, а сохранять баланс полезных витаминов. Об этом она рассказала изданию «Комсомольская правда».

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