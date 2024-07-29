Врач рассказал о пагубном влиянии «экстремально жаркой погоды» на человека

Нехватка жидкости и кислорода в организме может стать причиной нарушения мозгового кровообращения.

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В такие периоды нередко обостряются психические заболевания. Прежде всего это касается возрастных пациентов с ментальными расстройствами, рассказал Николай Лукьянов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Экстремально жаркая погода оказывает негативное воздействие на организм, в том числе и на психическое здоровье. На фоне сильной жары в результате сильного потоотделения может наблюдаться нехватка жидкости в организме. Также человек ощущает нехватку кислорода, перепады кровяного давления — всё это чревато нарушениями мозгового кровообращения, также изменяется состав крови. Все эти факторы оказывают негативное влияние на работу головного мозга, а следовательно, и на психическое состояние, в особенности у возрастных пациентов, страдающих психическими заболеваниями. Также в жаркую погоду усиливается переживание стресса, часто могут начать беспокоить нарушения сна».



Ранее климатолог МГУ призвал россиян привыкать к глобальному потеплению. Жителям нашей страны нужно ориентироваться на опыт зарубежных государств. Властям важно избавляться от старых деревьев и совершенствовать систему дождевых канализаций. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.