Раскрыт способ справиться с внезапным приступом тахикардии

Самая распространенная причина внезапного приступа тахикардии — это испуг, рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. Способ справиться с таким состоянием он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

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Чтобы купировать приступ тахикардии, необходимо глубоко вздохнуть и задержать дыхание, посоветовал он.

«Также нужно приложить к лицу лед или обмыть себя холодной водой. Можно сильно нажать на глазные яблоки», — добавил Кондрахин.



Если эти методы не помогают, кардиолог рекомендовал выпить 40 капель валокордина. Если не поможет это, необходимо вызывать скорую помощь. Причиной резкого приступа тахикардии может быть нарушение сердечного ритма, предупредил он.

«Это может быть очень опасно для здоровья, если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту», — сказал Кондрахин.



Ранее кардиохирург Ашот Григорьян назвал способы отличить сердечный приступ от отравления, а также перечислил симптомы приближающегося инфаркта. По словам кардиохирурга, многие люди не знают симптомы сердечного приступа, полагая, что при нем появляется боль в левой части груди.