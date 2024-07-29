Как нормализовать уровень тестостерона без приема препаратов

Дефицит тестостерона приводит к ряду нарушений в организме, которые сказываются как на эмоциональном состоянии мужчины, так и внешнем виде.

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Так, у мужчины, испытывающего нехватку важного гормона, снижается мышечная масса, растет вес за счет лишнего жира. В результате мужчина становится малоактивным, замкнутым, а сексуальная жизнь сводится к нулю.

По словам эндокринолога Романа Терушкина, восстановить дефицит тестостерона можно без приема гормональных препаратов.

Для начала важно наладить питание. Оно должно быть сбалансированным и богатым витаминами и другими важными микроэлементами. При этом важно употреблять в пищу достаточное количество жиров, которые обеспечивают синтез тестостерона.

Помимо прочего Терушкин рекомендовал начать регулярно заниматься спортом. При каждой тренировке организм выделяет необходимый гормон, а физическая нагрузка поможет избавиться от лишнего веса, рассказал он в беседе с Life.ru.

Вместен с тренировками и правильным питанием восстановить дефицит тестостерона помогут БАДы, которые не содержат гормонов, добавил врач.

Еще одной важной составляющей Терушкин назвал сон. Нарушения сна приводят к снижению тестостерона, напомнил он, поэтому посоветовал спать не менее шести-восьми часов в сутки, обеспечив при этом полную тишину и темноту в комнате.

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