Если вовремя не обратить внимание на симптом, могут возникнуть пародонтоз и пародонтит. При таком патологическом состоянии важно регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил стоматолог-хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук Алексей Тупиков.

«Если идёт кровоточивость дёсен, обязательно нужно сходить на гигиену полости рта. Если этим пренебрегать и не обращаться к стоматологу, это может привести к травме десны. Десна воспаляется, начинается такое заболевание, как гингивит, это воспаление дёсен уже. Начинают страдать связки, которые окружают зубы. Это всё на протяжении долгих лет может привести к пародонтиту и пародонтозу. Волшебной таблетки от этого заболевания — нет. Это может привести к тому, что пациент может потерять все зубы».



Ранее стоматолог Минздрава РФ счёл бессмысленным чистить зубы больше одного раза в день. Однако важно делать это правильно. Остатки пищи на зубах могут стать причиной многих заболеваний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава РФ, ректор Российского университета Медицины, академик РАН Олег Янушевич.