Флеболог предупредил об опасности сидячей работы

Сидячий, малоподвижный образ жизни может стать причиной развития множества болезней. Среди них патологии, вызванные застоем крови в органах малого таза. В первую очередь, речь идет о геморрое.

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По словам флеболога Андрея Герасина, снизить вероятность образования деликатной проблемы можно при соблюдении ряда правил. Например, профилактикой геморроя являются умеренные нагрузки, что позволит стимулировать кровообращение в органах малого таза и повысит тонус вен и сосудов, в том числе в прямой кишке.

Это касается также пациентов, у которых уже появился тромбоз геморроидальных узлов. Для снижения болевого синдрома и воспалительного процесса врач рекомендует заниматься плаванием, гулять на свежем воздухе и легкие физические упражнения, пишет «Газета. ру».

Помимо геморроя сидячая работа может стать причиной варикозного расширения вен малого таза у женщин, что вызывает нарушение оттока венозной крови от яичников. Мужчины могут столкнуться с варикоцеле, которое вызвано нарушением работы клапанов в венах яичек.

Из-за снижения тонуса клапаны не в состоянии контролировать давление в венах и ток крови, что приводит к повышению давления и расширению вен яичника.

В запущенных случаях патологии могут привести к тяжелым осложнениям, в том числе к закупорке вен тромбами. В последующем в органах малого таза развивается воспаление, появляется отечность, покраснение кожи и боли на пораженном участке. Также возможны повышение температуры тела, предупредил Герасин.

Ранее была названа причина развития варикозного расширения вен на ногах, а также перечислены последствия запущенного варикоза.