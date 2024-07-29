Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредил о провоцирующей камни в почках распространенной привычке. Выпуск, в котором медик заявил о влиянии недостаточного употребление жидкости на здоровье почек, доступен на сайте телеканала.

Специалист рассказал, что привычка пить мало воды увеличивает риск образования камней.

«Если вы хотите, чтобы почки функционировали нормально, и не только в плане образования камней, а чтобы они удаляли шлаки, им нужно обеспечить летом жидкость», — объяснил Гандельман.



По словам кардиолога, риск ухудшения состояния при почечной недостаточности летом, в жаркую погоду, выше.

«Мы потеем, уменьшается объем циркулирующей крови, почкам крови не хватает, и они не выводят шлаки», — заключил врач.



Ранее терапевт Елена Малышева заявила, что привычка пить мало воды также может привести к развитию рака мочевого пузыря. Гандельман добавил, что зимой нужно ежедневно потреблять минимум два литра воды, а летом — три литра.