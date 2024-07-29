Какими инфекциями можно заболеть летом

Даже в жару можно заболеть. Только обычно это связано уже с перегревом, недосыпом, значительными перепадами температур, употреблением большого количества алкоголя.

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Мороженое, если вы съедите его при боли в горле, может дать временное облегчение. Однако из-за большого количества сахара оно способно навредить организму, так как в этом случае создаются идеальные условия для размножения патогенов. При высоком потреблении простых углеводов может снизиться эффективность лейкоцитов, которые важны для защиты от болезней.

Мороженое нельзя есть разве что тем, у кого была операция по удалению миндалин. Но это касается в основном детей.

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Лучшим вариантом летом будут мороженое с небольшим количеством сахара и несладкие напитки. При аллергии на молочные продукты лучше покупать мороженое из миндального либо кокосового молока.

Холодные продукты не способны вызвать болезни сами по себе. Но если вы создадите резкие перепады температур, то это может привести к заболеванию из-за теплового шока и облегчения заражения организма патогенами. Например, если после длительного времени на солнце станете употреблять напиток, взятый из морозилки. То же самое касается купания в холодной воде.

Кондиционер уменьшает влажность воздуха, из-за чего во рту могут возникнуть раздражение, сухость. Если же вы резко перейдёте с жары в прохладное помещение, то это ослабит слизистую горла, сделает её более восприимчивой к инфекциям.

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