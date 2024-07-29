Любителю секс-игрушек ампутировали пенис с гангреной

В США у любителя секс-игрушек, не снимавшего эрекционное кольцо целые сутки, развилась гангрена. В результате ему пришлось ампутировать часть пениса, пишет издание Daily Mail.

© Lenta.ru

68-летний мужчина использовал специальное кольцо, чтобы продлить эрекцию. Спустя 24 часа его пенис так распух, что снять кольцо удалось только клещами.

Через неделю мужчина обратился в больницу с жалобой на трудности при мочеиспускании. К тому времени его половой орган побагровел и покрылся волдырями, а на коже появились желтые участки. После установки катетера его выписали.

Спустя еще две недели мужчина вновь попал в больницу. На этот раз стало ясно, что у него нарушено кровоснабжение половых органов. Ткани его пениса почернели и начали отмирать.

Чтобы остановить развитие гангрены, требовались наркотики и срочное удаление омертвевших тканей. Развитие некроза зашло так далеко, что врачи были вынуждены отрезать всю верхнюю часть пениса.

Позднее была проведена дополнительная операция, в ходе которой половой орган реконструировали за счет тканей, взятых с бедра пациента.

Клинический случай был описан в медицинском журнале Urology Case Reports.

Ранее 63-летний бразилец, болевший раком полового члена, рассказал о жизни после ампутации пениса.