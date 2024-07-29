Врач-терапевт КДЦ «Вивея» Шадрина Е.В. рассказал, какие факторы разрушают сосуды и приводят к опасным состояниям, включая инфаркт, инсульт и образование тромбов. Хабаровчанам стоит обратить внимание на эти важные аспекты здоровья.

Во-первых, курение значительно ухудшает состояние сосудов. Никотин сужает артерии, что приводит к плохому кровоснабжению различных участков организма. Со временем этот вред накапливается и становится всё более серьёзным. Курение разрушает внутренний слой сосудов, что создаёт благоприятные условия для образования бляшек и тромбов.

Во-вторых, высокий уровень сахара в крови также разрушает сосуды. Люди, страдающие сахарным диабетом, более подвержены атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям.

В-третьих, высокий уровень «плохого» холестерина способствует отложению бляшек и развитию атеросклероза в тех местах, где уже есть микроповреждения сосудистой стенки. Даже молодые и активно живущие хабаровчане без вредных привычек должны следить за уровнем холестерина.

В-четвёртых, стойкое повышение артериального давления разрушает сосуды. Гипертонические заболевания увеличивают риск инфарктов, инсультов и заболеваний почек.

Врач отметил, что особенно опасны сочетания этих факторов, например, сахарный диабет и гипертония, курение и высокий холестерин. Чтобы сохранить сосуды здоровыми, важно срочно избавиться от вредных привычек, вести активный образ жизни, правильно питаться и регулярно обследоваться у врача.

Терапевт добавляет, что к признакам проблем с сосудами относятся потемнение в глазах, головокружение при физических нагрузках или перегреве, слабость, скачки давления, утомляемость, бессонница, тремор рук, холодные стопы и ладони, частый пульс, шум в ушах.

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