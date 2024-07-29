Врач рассказала об опасности денежных купюр

Эксперт отметила, что зачастую люди даже не догадываются, где подхватили кожную инфекцию, заболевания дыхательных путей или пищеварительной системы. А ответ просто – деньги.

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Терапевт отметила, что на купюрах, особенно прошедших через множество рук обитают не только бактерии, но и грибки, которые вызывают различные аллергические реакции.

В зоне риска оказываются люди предрасположенные к заболеваниям, объяснила Чиркова беседе с NEWS.RU. По ее словам, заразиться можно даже чесоточным клещом.

Именно поэтому так важно следить за гигиеной и не брать вещи, в том числе деньги у больных людей.

Эксперт рекомендует при сниженном иммунитете или при наличии открытых ран избегать контактов с наличными деньгами.

Ранее россиян предупредили о бактериях, которые размножаются на гаджетах.

Также эксперты предостерегли от заказа еды на дом из служб доставки.