Невролог назвал состояния, напоминающие деменцию

Врач-невролог Елена Сурская рассказал, что есть состояния, которые легко спутать с деменцией.

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Деменции бывают разных видов — она отмечается при болезни Альцгеймера, на фоне сосудистых поражений мозга. Бывают и смешанные варианты. В России наиболее распространена сосудистая деменция.

Одним из ярких признаков деменции обычно называют забывчивость. Однако встречается и возрастная забывчивость.

Также главным симптомом являются когнитивные нарушения. Отличие таких состояний от деменции в том, что не нарушается обыденная и профессиональная деятельность. Например, человек не забывает, как сварить суп.

Еще одно состояние, маскирующееся под деменцию, — депрессия у пожилых. Иногда сами пациенты не придают значения своим симптомам, передает «Аргументы и факты».

Пожилым людям для профилактики деменции надо чаще решать кроссворды и меньше смотреть телевизор. Ученые в первую очередь рекомендуют менять привычный образ жизни. Также снизить риск деменции поможет регулярный секс.

Стало известно, что жировые отложения на животе и руках повышают риск развития деменции и болезни Паркинсона. При этом вероятность развития этих болезней на 13 процентов выше у испытуемых с абдоминальным типом отложения жира, то есть в области живота.