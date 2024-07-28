Врач объяснил опасность солений

Лето — самый разгар заготовок на зиму, ведь в июле уже созрели первые домашние огурцы, помидоры, зелень и другие плоды. Однако медики призывают не торопиться делать закрутки на зиму.

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Диетолог Оскана Галкина рассказала, что при засолки продукты теряют полезные свойства и не сохраняют их. При этом доля антиоксидантов и витаминов испаряются из-за термической обработки.

"Консервация не останавливает процессы гниения, а лишь помогает их замедлить"", — заявила Галкина.



По ее словам, самые вредные — маринованные огурцы, соленые помидоры, варенья и маринады. Врач отметила, что при их приготовлении используется много сахара, уксуса и специй, что вредно для организма. А соль можно вызывать проблемы с почками и онкологию, передает altapress.ru.

Ранее сообщалось, что чрезмерное употребление сладкого может вызывать сахарную зависимость. Эта зависимость сродни наркотической, так как сахар вызывает выброс дофамина и опиоидов. Первый отвечает за формирование чувства привязанности и желания, а второй повышает настроение. Есть четыре симптома, которые указывают на то, что у человека появилась сахарная зависимость. Врач-эндокринолог Камиля Табеева назвала их.