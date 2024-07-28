В презервативах нашли опасные химикаты

Производителей презервативов уличили в злоупотреблении опасными химикатами из числа перфторалкильных и полифторалкильных соединений (PFAS), пишет The Guardian, ссылаясь на результаты исследования проекта по защите прав потребителей Mamavation. Эксперты проверили несколько марок контрацептивов и пришли к выводу, что в продукции существенно завышено число токсичных веществ, способных вызывать проблемы с печенью, щитовидной железой и даже рак, пишет издание.

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"Тестирование, проведенное лабораторией, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды [США], по заказу Mamavation, выявило наличие фтора, маркера PFAS в 29 продуктах для репродуктивного здоровья. Он был обнаружен в сверхтонких презервативах Trojan, отличающихся повышенной чувствительностью, и почти в два раза превышает уровень в мужских латексных презервативах Union Standard", — сказано в публикации.



Опасные химикаты, согласно результатам проверки, также выявлены в интимной смазке на водной основе K-Y Jelly Classic и геле Lola Tingling Mint Pleasure Gel.

В отчете Терезы Хайнц, исследователя Института экологической научной политики, подчеркивается, что элементы из списка PFAS, коих насчитывается порядка 15 тысяч, вероятно, использовались для придания изделиям устойчивости к воздействию воды. Они не расщепляются естественным путем и могут негативно сказываться на здоровье человека, в том числе и репродуктивной системе.

Ранее также сообщалось, что ученые призвали приравнять к табачной продукции ультраобработанные пищевые продукты. Эксперты, в частности, рекомендовали маркировать такую еду по принципу сигарет из-за ее негативного воздействия на организм.