Нейрохирург Андрей Авдей сообщил о вероятных негативных последствиях проведения процедуры МРТ без назначения врача.

Эта диагностическая процедура, позволяющая получить детальные изображения внутренних органов и тканей благодаря сильному магнитному полю, имеет как преимущества, так и негативные последствия для психики граждан, особенно если пациент сам обращается за услугой.

Процедура МРТ без предварительной консультации врача может привести к различным негативным последствиям. Одним из наиболее серьезных последствий может стать негативное воздействие сильного магнитного поля на психику человека. Неконтролируемое воздействие этого поля может стать причиной дезориентации, страха, тревоги и других неприятных эмоций у пациента, особенно у граждан с нервными расстройствами.

Также консультация врача до МРТ поможет заранее выявить противопоказания к данной процедуре. К примеру, людям с клаустрофобией может быть тяжело перенести нахождение в узком пространстве МРТ-аппарата. Таким пациентам врач может посоветовать пройти процедуру под общим наркозом, либо предложить аналогичные методы диагностики.

Консультация врача перед проведением МРТ необходима не только для безопасности пациента, но и для исключения вероятных негативных последствий для его психики.

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