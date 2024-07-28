Врач назвала признаки опасных токсикоинфекций

Летом возрастают риски пищевых токсикоинфекций. Наиболее опасны среди них сальмонеллез, дизентерия, ботулизм, рассказала замруководителя Центра профпатологии Клинической больницы №85 ФМБА России Любовь Мельникова.

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Она обратила внимание, что у сальмонеллеза инкубационный период составляет от тридцати минут до двух суток. После этого проявляются острые симптомы, в числе которых высокая температура, боли в животе, тошнота, рвота, слабость. Стул становится частым - до 20 раз в день, жидким, зловонным. Быстро наступает сильнейшее обезвоживание.

При дизентерии инкубационный период может длиться от двух часов до пяти суток. Среди первых симптомов можно выделить повышение температуры, головную боль, тошноту, рвоту, схваткообразные боли в животе, жидкий стул. Характерны ложные позывы на дефекацию. По словам Мельниковой, дизентерия может протекать в легкой форме, которая проявляется незначительным повышением температуры и легкой диареей.

Среди первых признаков заражения ботулизмом врач назвала головную боль, головокружение, сухость во рту, а также двоение, "сетку" или "туман" перед глазами, нарушение зрения. Далее могут проявиться такие симптомы, как внезапная тошнота, боли в животе, жидкий стул.

Мельникова подчеркнула, что ботулизм встречается реже, однако заболевание протекает в тяжелой форме с высоким риском летального исхода. Причиной его становятся продукты, содержащие органический яд - ботулотоксин. При этом продукт, зараженный ботулизмом, может быть абсолютно нормальным на вид. Другие токсикоинфекции могут проявиться при употреблении продуктов с такими признаками порчи, как бомбаж или вздутая крышка консервной банки, а также ее деформация, трещины, протечки. Кроме этого, опасны любые изменения внешнего вида продукта - пена, муть, пузырьки, подозрительный цвет, неприятный запах, плесень.

Для профилактики заражения пищевыми токсикоинфекциями врач рекомендовала мыть руки с мылом перед каждым употреблением и приготовлением пищи, проводить термическую обработку продуктов, тщательно мыть куриные яйца, ягоды, овощи, фрукты с использованием хозяйственного мыла или специального геля для их мытья. Зелень замачивать в большом количестве воды от 30 минут до 2 часов. Не употреблять в пищу продукты с истекшим сроком годности. Не оставлять готовую еду надолго в тепле.