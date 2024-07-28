Врач дал рекомендации по диагностике рака головы у детей

Среди тревожных симптомов — ухудшение зрения и дыхания.

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О патологии также могут сигнализировать носовые кровотечения, снижение активности и потеря аппетита.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал гендиректор ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава России Николай Грачёв.

«У подростков часто бывает такая опухоль, как юношеская ангиофиброма основания черепа. Это как раз подростки, которые начинают плохо дышать, многим приписывают почему-то аденоиды, хотя это нехарактерно подросткам. Пока не начнутся носовые кровотечения и деформация лицевого скелета, многие ходят и не знают, что у них эта опухоль есть, а потом уже им предстоит очень серьёзное сложное хирургическое лечение. Внимательно следить за тем, как мы видим, как мы слышим, как мы дышим, как мы глотаем, как мы жуём, потому что нарушение всех этих функций может быть связано как с обычными заболеваниями, так и с проявлением опухолевого процесса. Когда ребёнка начинает быть менее активным, менее подвижным, у него снижается аппетит, появляются тошнота, рвота, симптомы общей интоксикации, надо пациента обследовать, хотя бы сдать анализ крови, отвести к педиатру».



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