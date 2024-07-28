Невролог назвал неочевидную причину головной боли в жару

Головные боли, возникающие в жаркую погоду, могут свидетельствовать об обезвоживании организма, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. По его словам, это обусловлено тем, что в жару люди начинают больше потеть. Специалист рекомендует не забывать восполнять потерю жидкости, чтобы избежать последствий для здоровья. Кроме того, головная боль может возникать из-за перепадов температуры.

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"В жару кровеносные сосуды могут расширяться, что иногда вызывает головные боли. Резкие перепады температуры, например при переходе с жаркой улицы в прохладное помещение с кондиционером, могут вызывать сосудистые спазмы, приводящие к головной боли", — уточнил он.



Помимо обезвоживания опасность для здоровья может представлять тепловой удар. По словам Мартынова, он случается при длительном пребывании на солнце или в жарком помещении. Врач напомнил, что головная боль является одним из характерных симптомов теплового удара, так как организм не может эффективно регулировать температуру из-за сильного перегрева.

Врач Юлия Юсипова ранее назвала три продукта, которые могут помочь снизить уровень сахара и холестерина в организме. Речь идет, в частности, о корице и имбире, которые также помогают улучшить вкусовые качества блюда.