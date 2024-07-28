Пристрастие к кофе сравнили с серьезной зависимостью

Пристрастие к кофе можно сравнить с кредитоманией, заявила РИА Новости диетолог Нурия Дианова. Она также отметила, что за энергию, взятую взаймы благодаря бодрящему напитку, расплачиваться придется жестоко. По словам эксперта, из-за этого очень страдает мозг.

Дианова добавила, что при чрезмерном употреблении кофе нарушаются не только мыслительные процессы, но и работа желудочно-кишечного тракта. Кроме того, кофе может нагружать печень, поэтому с ним нужно быть осторожнее людям, у которых есть синдром Жильбера.

Какое количество не принесет человеку вреда, зависит от метаболизма и других факторов. Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трех чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет, — объяснила диетолог, добавив, что считает две чашки кофе в день оптимальным вариантом.





Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что сухофрукты из манго не подходят для завтрака, так как этот продукт содержит много сахара и калорий. Кроме того, уточнил врач, такое лакомство лучше исключить людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова недавно рассказала, что главная опасность каш быстрого приготовления заключается в том, что в них содержится большое количество сахара. Она подчеркнула, что для людей, которые хотят похудеть или страдают диабетом, это не полезный продукт. Кроме того, добавила Дианова, в таких продуктах очень мало клетчатки.