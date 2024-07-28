Какие лекарства нельзя принимать автомобилистам

Большинство лекарственных препаратов безопасны при использовании за рулем, однако важно знать все их побочные эффекты. Есть же и полностью запрещенные вещества.

В список препаратов, которые нельзя использовать водителям ради безопасности, входят медикаменты с алкоголем и сильнодействующие психотропные вещества. Кроме того, есть немало лекарств, которые принимают по назначению врача и которые могут негативно сказаться на реакции и внимании автомобилиста. О подобных рисках обязан предупредить лечащий врач.

В интернете можно найти обширный список препаратов, которые не стоит использовать за рулем. Он носит информационный характер и не является нормативным документом, сообщает «Волга-медиа.ру».

Чаще всего речь идет о противопростудных, обезболивающих и противогистаминных лекарствах. Они часто оказывают седативный эффект, что сказывается на внимательности в концентрации человека. В зависимости от дозировки и чувствительности организма препараты по-разному влияют на людей. Поэтому специалисты рекомендуют дожидаться полного выведения вещества из организма перед поездкой.

Также стоит напомнить, что с 1 сентября 2024 года вводят новые требования к автомобильным аптечкам. В набор включены дополнительные устройства, которые должны быть при себе у автомобилиста.