Неожиданный диагноз: как распознать скрытый гепатит

Неожиданный диагноз: гастроэнтеролог объясняет, как распознать скрытый гепатит
Каждый третий человек в мире может быть инфицирован гепатитом, даже не подозревая об этом. Врач-гастроэнтеролог Регина Хлынова объясняет, как выявить скрытые симптомы этого заболевания и что становится его причиной.
Гепатит представляет собой воспаление ткани печени, приводящее к нарушению её структуры и функции. Регина Хлынова, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, отмечает, что зачастую гепатит может протекать бессимптомно и обнаруживается случайно при медицинском обследовании.
"Характерным признаком воспаления является увеличение печени, выявленное при пальпации живота, ультразвуковом исследовании или томографии", — поясняет Хлынова.
Симптомы гепатита
Несмотря на бессимптомное течение на ранних стадиях, есть несколько признаков, которые могут указывать на наличие гепатита:
- Увеличение печени — определяемое при физическом осмотре или визуализирующих исследованиях;
- Повышение уровня ферментов и пигментов в крови — таких как аланиновая и аспарагиновая аминотрансферазы, глутамилтранспептидаза, билирубин, желчные кислоты.
По мере прогрессирования воспалительного процесса появляются более заметные симптомы:
- Повышенная утомляемость, слабость, эмоциональная лабильность и головные боли, объединенные термином "гепатогенная астения";
- Сосудистые звездочки, мелкие синячки и крупные гематомы.
- Желтушная окраска кожи и глаз;
- Покраснение в основании ладоней.
Кроме того, у некоторых пациентов могут наблюдаться субфебрильная температура, тошнота и чувство тяжести в правом подреберье.
Причины гепатита
Причин возникновения воспаления печени множество. Среди наиболее распространённых выделяются:
- Вирусы гепатита В, С и D — передаются через кровь, источником является инфицированный человек;
- Хроническое злоупотребление алкоголем — свыше 40 грамм чистого этанола в сутки для мужчин и свыше 20 грамм для женщин;
- Гепатотоксичные лекарственные средства — анаболические стероиды, оральные контрацептивы, антибиотики и биологически активные добавки.
Реже встречаются следующие причины:
- Бактериальные и вирусные инфекции;
- Аутоиммунные процессы;
- Отравление мышьяком, ртутью, свинцом и оловом;
- Заболевания других органов пищеварительной системы;
- Наследственные болезни накопления железа и меди.
Особые формы гепатита
Одной из специфических форм гепатита является метаболически-ассоциированная жировая болезнь печени.
"Жировая болезнь печени развивается у лиц с ожирением и избыточной массой тела при наличии очага хронической инфекции и часто протекает бессимптомно, обнаруживаясь при скрининговых анализах", — подчеркивает Хлынова.
Прогноз и рекомендации
Важно отметить, что при раннем выявлении и правильном лечении большинства гепатитов прогноз благоприятный, поскольку печень обладает высокой способностью к регенерации. Регина Хлынова рекомендует проходить ежегодные обследования и диспансеризацию, контролировать самочувствие, вес и иные базовые параметры здоровья, а также регулярно обращаться за медицинской помощью.
Поддерживайте здоровый образ жизни, следите за своим здоровьем и своевременно проходите медицинские осмотры, чтобы предотвратить или своевременно выявить гепатит.