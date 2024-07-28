Неожиданный диагноз: как распознать скрытый гепатит

Каждый третий человек в мире может быть инфицирован гепатитом, даже не подозревая об этом. Врач-гастроэнтеролог Регина Хлынова объясняет, как выявить скрытые симптомы этого заболевания и что становится его причиной.

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Гепатит представляет собой воспаление ткани печени, приводящее к нарушению её структуры и функции. Регина Хлынова, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, отмечает, что зачастую гепатит может протекать бессимптомно и обнаруживается случайно при медицинском обследовании.

"Характерным признаком воспаления является увеличение печени, выявленное при пальпации живота, ультразвуковом исследовании или томографии", — поясняет Хлынова.



Симптомы гепатита

Несмотря на бессимптомное течение на ранних стадиях, есть несколько признаков, которые могут указывать на наличие гепатита:

Увеличение печени — определяемое при физическом осмотре или визуализирующих исследованиях;

Повышение уровня ферментов и пигментов в крови — таких как аланиновая и аспарагиновая аминотрансферазы, глутамилтранспептидаза, билирубин, желчные кислоты.

По мере прогрессирования воспалительного процесса появляются более заметные симптомы:

Повышенная утомляемость, слабость, эмоциональная лабильность и головные боли, объединенные термином "гепатогенная астения";

Сосудистые звездочки, мелкие синячки и крупные гематомы.

Желтушная окраска кожи и глаз;

Покраснение в основании ладоней.

Кроме того, у некоторых пациентов могут наблюдаться субфебрильная температура, тошнота и чувство тяжести в правом подреберье.

Причины гепатита

Причин возникновения воспаления печени множество. Среди наиболее распространённых выделяются:

Вирусы гепатита В, С и D — передаются через кровь, источником является инфицированный человек;

Хроническое злоупотребление алкоголем — свыше 40 грамм чистого этанола в сутки для мужчин и свыше 20 грамм для женщин;

Гепатотоксичные лекарственные средства — анаболические стероиды, оральные контрацептивы, антибиотики и биологически активные добавки.

Реже встречаются следующие причины:

Бактериальные и вирусные инфекции;

Аутоиммунные процессы;

Отравление мышьяком, ртутью, свинцом и оловом;

Заболевания других органов пищеварительной системы;

Наследственные болезни накопления железа и меди.

Особые формы гепатита

Одной из специфических форм гепатита является метаболически-ассоциированная жировая болезнь печени.

"Жировая болезнь печени развивается у лиц с ожирением и избыточной массой тела при наличии очага хронической инфекции и часто протекает бессимптомно, обнаруживаясь при скрининговых анализах", — подчеркивает Хлынова.



Прогноз и рекомендации

Важно отметить, что при раннем выявлении и правильном лечении большинства гепатитов прогноз благоприятный, поскольку печень обладает высокой способностью к регенерации. Регина Хлынова рекомендует проходить ежегодные обследования и диспансеризацию, контролировать самочувствие, вес и иные базовые параметры здоровья, а также регулярно обращаться за медицинской помощью.

Поддерживайте здоровый образ жизни, следите за своим здоровьем и своевременно проходите медицинские осмотры, чтобы предотвратить или своевременно выявить гепатит.