О заболеваниях печени и их профилактике рассказала главный внештатный специалист-гастроэнтеролог министерства здравоохранения Кировской области, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России Симонова Жанна Георгиевна.

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– Какие заболевания печени встречаются чаще всего?

– Среди заболеваний печени чаще встречаются гепатиты, прежде всего связанные с поражением вирусами, а именно А, B и C. Далее идут токсические гепатиты – алкогольный и лекарственный.

Также наиболее распространенной сегодня становится неалкогольная жировая болезнь печени, характеризующаяся избыточным накоплением жира и триглицеридов в печени. Реже встречаются цирроз, аутоиммунные и генетически детерминированные заболевания печени.

– Что способствует развитию этих заболеваний?

– Повреждению печени, прежде всего, способствует воспаление, которое вызвано, в частности, вирусами гепатитов А, B и C, а также повреждение клеток печени токсическими веществами: алкоголем или ядами.

Избыточное накопление в печени жиров, холестерола, триглицеридов, формирующих ее жировую дистрофию, также способствует дальнейшему прогрессирующему развитию заболеваний этой железы.

Кроме того, повреждению печени может способствовать нарушение в ней кровотока, что связано с сердечно-сосудистой патологией, или нарушение накопления желчи в ткани печени, что может быть вызвано желчнокаменной болезнью.

– По каким симптомам можно заподозрить болезни печени?

– Необходимо сказать, что начальные проявления заболеваний печени протекают практически бессимптомно. На ранних стадиях пациент может ощущать слабость, недомогание, утомляемость, тошноту, тяжесть или тянущие боли в области правого подреберья. Лишь позже отмечается пожелтение кожных покровов, желтизна склер, темная моча и светлый стул. Более поздняя симптоматика зависит от формы заболевания, степени повреждения ткани печени и активности процесса.

– Как сохранить здоровье печени?

– Следует начать с диетических рекомендаций. Прежде всего, необходим кратный прием пищи минимум 4 раза в день, так как пищеварительные гормоны в нашем организме вырабатываются только под воздействием пищевого комка. Стоит заметить, что такие продукты как морковь, яблоки, свекла, капуста, грейпфруты, способствуют очищению ткани печени. Поэтому в сутки должно быть достаточное употребление овощей и фруктов.

Если у пациента имеется избыточная масса тела, помимо соблюдения диетических рекомендаций, необходимо заниматься и физической активностью: ежедневная ходьба по 5–6 километров, занятия в спортзале хотя бы по 1 часу 2–3 раза в неделю. Также необходимо исключить злоупотребление алкоголем и курение. Все это способствует улучшению здоровья печени.

При появлении минимальных симптомов следует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который назначит обследование пациента. На сегодняшний день диагностика заболеваний печени в Кировской области полностью доступна.

По материалам министерства здравоохранения Кировской области