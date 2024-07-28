Врач назвал причины летних простуд

Нередко боль в горле, насморк и чихание предательски появляются в разгар отпуска. И хотя пик заболеваемости респираторными заболеваниями приходится на холодное время года, летом также можно заболеть, уверены эксперты.

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«Существует целая группа вирусов, называемых энтеровирусами, которые очень часто вызывают летние простуды, которые многие люди ошибочно принимают за аллергию», — объяснил в беседе с Yahoo Life доктор Джим Конвей, медицинский директор программ иммунизации в области здравоохранения Университета Висконсина.



Кроме того, жара может даже поспособствовать заболеванию — дискомфорт из-за высоких температур вынуждает людей чаще находиться в закрытых помещениях. Кондиционеры, напомним, не берут воздух с улицы, а лишь охлаждают тот, что есть внутри. Тем временем в прохладных помещениях возникают условия, приближенные к зиме. Причиной летней «простуды» может быть и коронавирус.

«Основным фактором, вызывающим COVID, является не погода, влажность и температура, а появление новых штаммов», — считает профессор Дэвид Вебер, профессор эпидемиологии.



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