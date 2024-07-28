Врач назвал причины летних простуд

Врач раскрыл причины летних простуд
Нередко боль в горле, насморк и чихание предательски появляются в разгар отпуска. И хотя пик заболеваемости респираторными заболеваниями приходится на холодное время года, летом также можно заболеть, уверены эксперты.
«Существует целая группа вирусов, называемых энтеровирусами, которые очень часто вызывают летние простуды, которые многие люди ошибочно принимают за аллергию», — объяснил в беседе с Yahoo Life доктор Джим Конвей, медицинский директор программ иммунизации в области здравоохранения Университета Висконсина.
Кроме того, жара может даже поспособствовать заболеванию — дискомфорт из-за высоких температур вынуждает людей чаще находиться в закрытых помещениях. Кондиционеры, напомним, не берут воздух с улицы, а лишь охлаждают тот, что есть внутри. Тем временем в прохладных помещениях возникают условия, приближенные к зиме. Причиной летней «простуды» может быть и коронавирус.
«Основным фактором, вызывающим COVID, является не погода, влажность и температура, а появление новых штаммов», — считает профессор Дэвид Вебер, профессор эпидемиологии.
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