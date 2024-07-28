Как быстро снять зуд из-за укусов комаров: лайфхак от эксперта

Если лето для вас — сезон не только отпусков, но и комариных укусов, — возможно, вам пригодится совет дерматолога из TikTok. Сертифицированный дерматолог из Торонто Гита Ядав поделилась простым лайфхаком в вирусном ролике. Специалист предлагает заклеить место укуса гидроколлоидным пластырем от прыщей.

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«Это может помочь предотвратить расчесывание, которое часто приводит к инфекции и образованию рубцов. Всегда очищайте место укуса до и после наложения пластыря», — объяснила Ядав.



По словам врача, если оставить пластырь на ночь, наутро можно обнаружить, что комариный укус практически прошел. В любом случае не рекомендуется использовать подобные пластыри более 8 часов.

Кроме того, эти гелевые наклейки от акне стоят не так уж дешево, поэтому если вы часто страдаете от зудящих укусов — выгоднее будет обзавестись хорошим репеллентом. К слову, на вероятность укуса влияет даже цвет вашей одежды и другие нюансы.

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