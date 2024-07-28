Фанат фитнеса назвал симптом рака, который игнорировал

Пробежавший полумарафон 38-летний мужчина, привыкший к подобным физическим нагрузкам, рассказал журналистам о внезапно возникшем недомогании. Состояние не сразу вызвало подозрение, однако оказалось сигналом агрессивного недуга.

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Как отметил в соцсетях австралиец Говинд Сандху, проблемы со здоровьем начались, когда он "находился на пике формы".

Марафоны, кроссфит, правильное питание, прием витаминов, здоровый сон - так описывает мужчина свой образ жизни.

Но весной этого года, после очередного полумарафона, у Сандху распухло колено. Травму он не получал. К этому прибавилось состояние, которое раньше наблюдалось во время простуды - он начал постоянно мерзнуть, появилось желание подолгу стоять под горячим душем, чтобы хоть как-то согреться. В то же время Говинд отмечал, что начал интенсивно потеть по ночам и чувствовать непривычную усталость. На следующем этапе мужчину начали одолевать боли в спине, плечах и шее, заболело горло. Примерно через месяц житель Австралии обратился к врачу - в результате были обнаружены небольшие уплотнения в горле. Позже у пациента была диагностирована "неходжкинская лимфома 4-й стадии". Злокачественные опухоли находились в лимфоузлах и внутренних органах.

"Лимфома у меня была в нескольких частях тела: над диафрагмой и под диафрагмой, вокруг поджелудочной железы и области печени", - рассказал порталу TODAY мужчина, признавшись, что рак - это последнее, о чем он думал, когда начал заболевать.



Сейчас австралийцу предстоит пройти шесть циклов химиотерапии. Он также получает иммунотерапию и пока достаточно хорошо переносит лечение.

Онкологи отмечают, что с возрастом мутации в клетках накапливаются, - организм уже не так хорошо справляется с "поломками". Насторожить должны такие признаки как повышение температуры без простуды, пот по ночам, потеря веса, усталость, любой зуд или необъяснимая боль.