Врач рассказал о последствиях незначительного сокращения количества сна

Незначительное ежедневное сокращение времени ночного сна может привести к инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета, а также к увеличению массы тела. Такое мнение выразила ТАСС заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России профессор, доктор медицинских наук Вера Ларина.

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"На сегодняшний день доказано, что нарушение сна является причиной ряда метаболических нарушений, среди которых ожирение, инсулинорезистентность и сахарный диабет. Регулярный неполноценный сон снижает секрецию мелатонина и повышает выработку лептина (гормон жировой ткани), поэтому даже незначительное ежедневное сокращение ночного сна, незаметное для человека, может привести к развитию инсулинорезистентности и увеличению массы тела", - рассказала Ларина.



Она отметила, что взрослому человеку достаточно семь-девять часов сна в сутки, при этом ложиться спать желательно в 22:00-23:00, так как именно в этот период в организме вырабатывается гормон сна мелатонин. При накоплении его максимальной дозы засыпать легче всего.

"Мелатонин синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни", - пояснила врач.



Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у людей, которые спят менее шести часов в сутки, риск ранней смерти на 30% выше. Также, по его словам, недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%.