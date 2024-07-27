Перечислены бытовые средства, которые вызывают рак

Освежители воздуха, дезодоранты, синтетические духи и аэрозольные спреи содержат токсичные химикаты, которые опасны для организма и могут вызвать рак. Об этом заявила британский врач Дженни Гудман.

«Освежители воздуха полны токсичных искусственных химикатов, которые попадают в наш организм через легкие, а затем в кровоток», — сообщила Гудман.



Ее слова передает Daily Express. Вместо этого она порекомендовала использовать натуральные эфирные масла, такие как лаванда, жасмин, лимонник и герань, чтобы получить приятный запах. Обычные крема для тела врач также советует заменить на органические средства, такие как кокосовое масло или масло ши.

Многие антиперспиранты на полках магазинов содержат в себе алюминий, токсичное вещество, которое провоцирует рак груди и болезнь Альцгеймера. По словам британского ученого, в них также много парабенов, которые вызывают проблемы с гормонами, иммунной системой, фертильностью и весом.

«Летом ищите солнцезащитный крем без диоксида титана и оксибензона. Аналогичные предостережения относятся к духам или всему, что имеет маркировку «парфюм» или «аромат», — сказала врач.



Она отметила, что единственные безопасные духи — это эфирные масла, поскольку во многих синтетических духах, производимых на фабрике, содержится бензол, известный канцероген, который может вызывать рак.

Гудман уверена, что вместо бытовых аэрозолей использовать полироль на основе пчелиного воска, который является натуральной альтернативой. Кроме того, она советует отказаться от антибактериальных спреев, которые вредны для кишечного микробиома. По ее мнению, иммунная система человека нуждается в некоторых полезных бактериях в качестве «тренировочной площадки». И в результате чрезмерной уборки развивается детская аллергия, добавила врач.

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова отметила, что агрессивные чистящие средства могут негативно влиять на органы детоксикации, например, легкие и печень. Токсичные вещества, которые в них содержатся, в результате могут привести к отравлению организма. То же самое касается косметики. Магомедова утверждает, что в стойкой туши для ресниц содержится ртуть, которая впитывается в луковицу и негативно воздействует на почки и нервную систему, передает «Пятый канал».