Ученые выяснили наследственные факторы заболевания диабетом 1-го типа

Британские ученые из Кардиффского университета изучили наследственные факторы развития диабета. Оказалось, что дети женщин с диабетом первого типа реже страдают от этого заболевания. Исследование опубликовано на официальном сайте Европейской ассоциации изучения диабета (EASD).

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Выводы команды основаны на изучении генетических данных 11475 человек с диабетом первого типа.

Как показали результаты, дети женщин с диабетом 1-го типа в 1,8 раза реже заболевали этой болезнью по сравнению с детьми отцов с диабетом 1-го типа.

Время постановки диагноза у родителя тоже имело значение. Наличие у матери диабета 1-го типа, по-видимому, обеспечивает ребенку защиту от этого заболевания (по сравнению с наличием у отца диабета 1-го типа) только в том случае, если женщина перенесла это заболевание во время беременности.

«В совокупности наши результаты свидетельствуют о том, что относительная защита, связанная с наличием у матери диабета 1 типа, а не у отца, оказалась долгосрочным эффектом, который распространяется и на взрослую жизнь», — отметили авторы исследования.

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