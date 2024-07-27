Чем опасен диабет второго типа

О симптомах и профилактике тяжелого хронического заболевания в годовщину открытия инсулина канадским физиологом Фредериком Бантингом рассказал портал здоровое-питание.рф.

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Специалисты напомнили: диабет возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им гормон. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови.

Диабет второго типа развивается в результате неэффективного использования организмом инсулина. Это может быть результатом избыточного веса и малоподвижного образа жизни. Раньше заболевание наблюдалось лишь среди взрослых, но в последнее время развивается и у детей.

Опасность его в том, что симптомы зачастую менее выражены. И пациент может долгие годы не знать про болезнь и не лечиться, что приводит к тяжелым осложнениям. В их числе разрушение сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов. У взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта выше в 2-3 раза. Также увеличивается вероятность появления на ногах язв, в итоге это может привести к ампутации. Также диабет - одна из причин развития слепоты и почечной недостаточности. И наконец, общий риск смерти среди людей с диабетом вдвое превышает риск смерти среди их сверстников без диабета.

Специалисты дали рекомендации, как избежать развития болезни или хотя бы отсрочить тяжелую форму:

- добиться нормального веса тела и поддерживать его;

- быть физически активным (не менее 30 минут регулярной нагрузки умеренной интенсивности в течение дня);

- придерживаться здорового питания, уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров, а также продуктов с высоким гликемическим индексом (то есть тех, от которых быстрее поднимается уровень сахара в крови);

- воздерживаться от употребления табака, поскольку курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.