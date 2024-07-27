Ученые выявили факторы риска повторного инсульта

Американские ученые из Бостонского университета в ходе проведения исследования обнаружили два белка — CCL27 и TNFRSF14, которые вызывают воспаления при повторном ишемического инсульте. Отмечается, что эти белки связаны только с последующими инсультами.

«Наше исследование показало, что эти белки могут играть роль в возникновении последующих инсультов, и это открытие может привести к разработке новых лекарственных средств», — сообщает один из ученых Нимиш Адхикари.



Его слова передает «Ридус». Уточняется, что CCL27 и TNFRSF14 связаны лишь с последующими инсультами, но не с последующими.

Ранее невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия заявила, что инсульт статистически молодеет. Среди факторов развития она называла качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики.