В России обнаружили редкую болезнь, способную вызвать детский инсульт

По информации областного департамента здравоохранения, болезнь моямоя — крайне редкое заболевание в России. Чаще всего оно встречается среди японцев и жителей других стран Азии. Эту болезнь ещё называют японским «клубком дыма».

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Она характеризуется утолщением стенок артерий, которые снабжают мозг кровью. Болезнь может привести к серьёзным осложнениям, таким как инсульт, даже у детей.

Симптомы включают частые головные боли, нарушения зрения и речи, снижение умственных способностей и онемение конечностей. Иногда эту опасную болезнь путают с более распространёнными заболеваниями, такими как синусит, отит или мигрень. Основной диагностический критерий — наличие «лёгкой сигаретной дымки» на ангиограмме головного мозга.

В Волгоградской области выявили два случая болезни моямоя у мужчин в возрасте 30 и 40 лет. У обоих пациентов было двустороннее поражение артерий, питающих мозг.

Волгоградские нейрохирурги провели сложные операции с использованием комбинированного метода. Они создали анастомоз между внутримозговой и внемозговой артериями (соединили височную и среднемозговую артерии) и закрепили мышцу головы на поверхности мозга. Операции прошли успешно. Пациенты выписаны и проходят реабилитацию.