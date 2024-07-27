Секс и антидепрессанты: побочные эффекты и как с ними справиться

Специалисты рассказали, как прием антидепрессантов может повлиять на сексуальную жизнь, сообщает издание «Горящая изба».

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Психиатры назначают антидепрессанты при депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, хронической боли и некоторых других заболеваниях. Эти лекарства бывают разных типов и имеют ряд побочных эффектов.

Среди самых частых неприятных последствий - проблемы со сном и пищеварением, набор веса и отеки, головная боль, тремор, сухость во рту, тревога, а также сексуальные дисфункции.

Если говорить именно о проблемах с интимной жизнью, то часто пациент теряет желание в целом. Кроме того, бывает сложно возбудиться и достичь оргазма.

Но эксперты не советуют отказываться от медикаментов, так как это приведет к возвращению неприятных симптомов болезни. Лучше обратиться еще раз к специалисту и подобрать другое лекарство.

Специалисты перечислили несколько советов, как подойти к решению деликатной проблемы.

Во-первых, следует честно обсудить это с лечащим врачом. Нужно спросить о периоде адаптации к антидепрессанту. Если побочные эффекты не пропадут, стоит поговорить с психиатром об изменении дозировки или о смене препарата.

Во-вторых, в решении проблемы поможет разговор с партнером. Необходимо рассказать о своем диагнозе и о том, как он влияет на вашу жизнь, а также о побочных эффектах медикаментов.

В-третьих, попробуйте планировать секс. Это звучит не очень романтично, но в случае приема антидепрессантов спонтанность может лишь усугубить ситуацию. Планирование сделает процесс понятнее для обоих партнеров, а также внесет элемент предвкушения.

В-четвертых, если вы испытываете трудности с возбуждением, нужно использовать дополнительную стимуляцию. Например, увеличить время прелюдии или купить новую смазку.

И, конечно, не помешает заниматься зарядкой – ученые давно пришли к выводу о том, что физическая активность уменьшает симптомы депрессии.