В Сургуте подросток две недели жил с зубочисткой в пищеводе

Врачи Центра охраны материнства и детства спасли школьника, который проглотил зубочистку и две недели мучился от сильных болей. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель медицинского учреждения Лариса Белоцерковцева.

14-летний житель Сургута поступил в больницу с жалобами на боли в области живота, которые беспокоили его около двух недель. В ходе обследования медики обнаружили прогрессирующий воспалительный процесс и свищ в области пищеварительного тракта. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Пациенту провели диагностическую лапароскопию, в ходе которой выполнили ревизию брюшной полости и малого таза и выявили перфорацию боковой стенки слепой кишки с инородным телом. Деревянная зубочистка проткнула стенку кишки и вошла в толщу мягких тканей передней брюшной стенки», — сообщила Белоцерковцева.



Инородное дело успешно удалили, подросток еще некоторое время находился под наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

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