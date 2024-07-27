Камни в почках, паралич дыхания: почему не бывает безвредных мочегонных средств?

Мочегонные средства, или диуретики, нельзя принимать без назначения врача – это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач Роман Иванов.

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Диуретики выводят из организма избыток воды и солей, благодаря чему артериальное давление снижается. По словам врача, наиболее сильными являются так называемые петлевые (солевые) препараты, такие как фуросемид и торасемид. Их назначают при хронической сердечной недостаточности и сильных отеках, связанных со сбоем в работе почек и печени. При этом петлевые диуретики выводят из организма калий, натрий и магний, что может вызвать аритмию и экстремальное падение артериального давления.

Ко второй группе относятся тиазидные диуретики (в том числе гидрохлоротиазид). Они оказывают умеренный, но продолжительный мочегонный эффект, но при этом могут вызвать тахикардию.

В третью группу входят калийсберегающие препараты, не нарушающие работу сердца, пишут «Известия».

«Диуретики следует принимать строго по назначению врача. Специалист подбирает дозировку и длительность приема препаратов, учитывая состояние здоровья пациента, его историю болезни, профиль артериального давления и другие параметры», – подчеркнул специалист.



Если принимать мочегонные средства произвольно, можно спровоцировать подагру, мочекаменную болезнь, почечную недостаточность, мерцательную аритмию, обезвоживание, сгущение крови с риском тромбообразования, а также паралич дыхательной мускулатуры, связанный с дефицитом калия, перечислил возможные последствия Иванов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что отеки могут развиваться при сердечно-сосудистых заболеваниях, инфекционных болезнях, на фоне аллергии, при недостатке в организме воды, когда тело концентрирует жидкость в межклеточном пространстве.