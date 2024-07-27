Названы симптомы лихорадки Западного Нила

Основными симптомами лихорадки Западного Нила являются боль в глазах, общая слабость, интенсивная головная боль, а также боли в мышцах, пояснице и суставах, сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России, передает РИА Новости. При длительном протекании заболевания могут возникать заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания.

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Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах, — говорится в сообщении.



Центр также сообщает, что четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане. Все пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации.

Лихорадка Западного Нила является вирусным природно-очаговым инфекционным заболеванием, патогенез и механизм заражения изучены не до конца. Один из главных источников распространения вируса — различные виды птиц, однако инфицирование людей чаще всего происходит через комаров. Выявляется болезнь в основном в тропических регионах, но туризм способствовал распространению вируса на разные континенты.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что лихорадка Западного Нила опасна тем, что из-за нее может начаться поражение мозга. По его словам, все тяжелые проявления этой болезни связаны с менингоэнцефалитом.