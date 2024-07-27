Врачи рассказали о факторах развития рака печени

Врач Ирина Окунева перечислила заболевания, которые вызывают вирусы гепатита В и С. Среди них: печеночная недостаточность, цирроз и рак.

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Согласно исследованиям, 85-95 % опухолей печени развиваются на фоне патологических изменений органа, которые, в свою очередь, могут быть вызваны инфекциями, жировой трансформацией или интоксикациями. Около 20 % случаев возникновения этого вида рака связаны с алкоголем. Причем его категория не важна.

При заболеваниях печени нужно обратить внимание на симптомы. Во-первых, это пожелтение кожи и склер глаз. Это происходит из-за опухоли, которая способствует накапливанию билирубина. Также могут закупориться желчные протоки, и соли способны отложиться на коже.

Во-вторых, вздутие живота и появление выраженной опухоли на правой стороне живота. Она заметна уже на поздних стадиях рака.

И в третьих, жалобы на тяжесть после еды, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита и, как следствие, снижение веса и неспособность усвоения БЖУ.

Врач напоминает о мерах профилактики. Необходимо своевременно вакцинироваться от гепатитов и лечить их в случае обнаружения. Также важно отказаться от алкоголя, а при хронических болезнях печени - наблюдаться у гепатолога, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

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