Пробирки с анализами на туберкулез не будут разбрасывать, где попало

В любой больнице есть особые контейнеры, куда выбрасывают медицинские отходы: использованные шприцы, перчатки, лабораторные пробирки, остатки препаратов или просроченные лекарства. Куда попадает этот мусор дальше, порой проследить невозможно. Зато потом опасные отходы находят на несанкционированных свалках или в лесу. Навести в этом деле порядок призван законопроект, который на пленарном заседании 25 июля Госдума приняла во втором чтении. Кто и как будет отвечать за вывоз и обращение медицинских отходов, разбиралась «Парламентская газета».

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Вывести из серой зоны

Правила обращения с медицинскими отходами существуют давно. В каждой больнице ведут учет, какой мусор и сколько выбросили в определенное число контейнеров. Так что проследить, что происходит с остатками еды, старой медицинской одежды, пробирками из лабораторий или использованными шприцами, пока все это находится на территории клиник, не вызывает особых проблем. Самое интересное начинается, когда этот небезопасный мусор оттуда вывозят. По мнению зампреда Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александра Когана, после этого медотходы оказываются в серой зоне.

Это подтверждается фактами. Не раз на свалках находили опасный мусор. К примеру, под Нижним Новгородом нашли пробирки с анализами на туберкулез. Такие отходы могут содержать возбудителя болезни — палочку Коха. А на помойке под Краснодаром прямо на земле валялись шприцы, ампулы с кровью, контейнеры из-под анализов, трубки от капельниц. Такую же картину обнаружили общественники в Туймазинском районе Башкирии.

Все это происходит из-за того, что нет четких правил обращения с отходами и их учета, заявил депутат на пленарном заседании. По его мнению, законопроект поможет изменить ситуацию. «Все медицинские отходы будут учитываться в электронной системе, как только они выезжают с территории больницы. Транспортировка, переработка, утилизация, захоронение будут четко регламентироваться порядком учета медотходов», — подчеркнул Коган.







Каждому оператору по классу

После того как законопроект одобрили в первом чтении, поступило более ста поправок. Их согласование шло десять месяцев и хотя было много вопросов, удалось найти совместное решение, рассказал Александр Коган. В результате авторы документа определили, кому отвечать за медотходы.

Так, медотходы класса «А» — самые безопасные — приравняют к твердым коммунальным отходам. Это 75 процентов, того, что выбрасывают медики: канцелярские принадлежности, макулатура, мебель, остатки пищи, старые медицинские халаты. Вывозом и утилизацией этого мусора займутся региональные операторы. Отходы классов «Б» и «В» и части класса «Г» подлежат обязательному обеззараживанию и только потом — утилизации. Этим будут заниматься региональные и федеральные организации, требования к которым утвердит Правительство. «Часть отходов класса «Г» будет обращаться по правилам первого и второго класса опасности, потому что они по морфологии полностью схожи, и этим будет заниматься «Ростатом», так же как и радиоактивными веществами», — продолжил Коган.



К категориям «Б», «В» и «Г» относится мусор из физиатрических отделений, остатки пищи или инструменты из инфекционных отделений, отходы из лабораторий, исследующих туберкулез, живые вакцины, потерявшие рабочие свойства, генно-модифицированные препараты, химиопрепараты и ртутьсодержащие инструменты и оборудование.