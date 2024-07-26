Ожирение в области рук и живота увеличивает шансы заболеть Паркинсоном

Китайские исследователи из Сычуаньского университета выяснили, что деменция и болезнь Паркинсона с большей долей вероятности разовьются у людей с избытком жира в области рук и живота. Соответствующее исследование появилось на страницах научного журнала Neurology.

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В частности, ученые доказали, что избыток жира на руках повышает вероятность этих заболеваний на 18%, а лишний вес в области живота (абдоминальное отложение жира) – на 13%.

Такие данные были получены после девятилетнего изучения здоровья 412 691 человека. На протяжении у них измеряли диаметр талии и объем рук, а также следили за развитием признаков деменции и Паркинсона. Об этом со ссылкой на исследование пишет издание «Газета.ру».

Ученые также выяснили, что люди с ожирением чаще страдают от онкологических заболеваний.

Британские исследователи доказали, что вакцинация от опоясывающего лишая снижает риск развития деменции в пожилом возрасте.