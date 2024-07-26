Врач предупредил об опасных методах чистки ушей

Некоторые домашние методы чистки ушей могут грозить повреждениями вплоть до разрыва барабанной перепонки, предупредил врач-отоларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Эти способы он назвал в беседе с aif.ru.

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По словам Зайцева, ушные палочки, спички, скрепки и невидимки для волос, которые обматывают ватой для прочищения уха, могут только протолкнуть накопленные массы внутрь, поцарапать и даже порвать перепонку.

Он также не рекомендовал использовать оливковое и подсолнечное масла для размягчения серы и дальнейшего ее удаления.

«Если вы выльете их на сковородку для приготовления пищи, то заметите, что посуда становится липкой. Из-за сильных клеящих свойств таких масел липкой станет и перепонка, а также кожа слухового прохода», — объяснил лор.



Облепиховое масло может привести к окрашиванию уха, а едкие масла отличаются токсическим действием — ухо начнет болеть, добавил доктор. Раскритиковал Зайцев и желание использовать средства на спиртовой основе, — от водки до аптечных растворов и настоек. По его словам, барабанная перепонка очень нежная и тонкая. Она может воспалиться, иссушиться, истончиться и впоследствии порваться из-за воздействия спирта — это грозит потерей слуха.

Крайне опасными лор назвал и ушные свечи, которые могут привести к разрыву уже воспаленной перепонки. Он также отметил, что некоторые для прочищения уха поджигают в нем свернутую в трубочку бумагу.

«Во-первых, никакое тепло к перепонке не поступает. Во-вторых, растет риск спалить волосы на голове. В-третьих, можно получить ожог третьей-четвертой степени наружного слухового прохода», — предупредил врач.



Сгорание волос в ушах, отметил он, может привести к воспалению волосяной луковицы и нагноению.

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