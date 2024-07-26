Онколог развеял распространенный миф о раке кожи

Онколог Павел Троян заявил, что удаление родинок не защитит от рака кожи. Этот распространенный миф о заболевании доктор развеял в Telegram-канале Сургутской окружной клинической больницы.

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Врач рассказал, что удаление всех родинок не гарантирует защиту от меланомы — рака кожи, хотя и снижает эту вероятность.

«Меланома может развиваться не только из существующих родинок, но и на здоровой коже», — объяснил Троян.



По его словам, главной мерой профилактики развития опасного заболевания являются регулярные осмотры у дерматолога и наблюдение за изменениями кожи.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект. Чем больше человек бывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.