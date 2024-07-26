Терапевт предостерег людей с тяжелыми заболеваниями от употребления арбуза

Речь идёт о сердечной или почечной недостаточности, а также сахарном диабете.

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В остальных случаях плод способствует поддержанию водного баланса и уровня электролитов в организме.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Арбуз является здоровым продуктом, жидкость, которую потребляет человек, она безопасна. Состав очень хороший, и там мало соли. Нужно сказать, что кроме запредельно тяжёлых случаев сердечной недостаточности и почечной недостаточности, когда отёки по всему организму, потребление жидкости не уменьшают. Сейчас лето, и мы наблюдаем другую проблему, что люди мало пьют воды и недополучают электролитов. Если нет каких-то отёков, если нет каких-то серьёзных проблем с нарушением электролитного обмена, что встречается крайне редко у здоровых людей, я думаю, что совершенно безопасно для почек есть арбуз. Единственное, что он сладкий. Понятно, что людям с диабетом требуется какая-то коррекция. В остальном совершенно безопасный, хороший и очень полезный.



Важно правильно выбирать, чтобы не взять испорченный. Если умеете выбирать, то прекрасно, считайте, что употреблять и достаточно в больших количествах, не переживая за водную перегрузку, почки прекрасно справляются с некоторым увеличением количества жидкости».

Ранее аналитики сообщили о подорожании арбузов в Москве на 33%. Средний чек покупки в июле составил 466 рублей, дыни — 539 рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщили агентству «Москва» в ресурсе «Чек индекс». Там отметили, что горожане чаще отдают предпочтение арбузам, количество их покупок оказалось на 10% выше, чем годом ранее. При этом спрос на дыни упал на 19% относительно 2023-го.