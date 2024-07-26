Онколог высказался о связи между ЭКО и опухолями мозга

Проблема возникновения злокачественных новообразований головного мозга, особенно среди молодых и известных женщин, нередко связывается с применением технологий экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и поздними родами.

© unsplash

Является ли такая взаимосвязь обоснованной? Данный вопрос прокомментировал ведущий российский онколог, академик Андрей Каприн в своем Тelegram-канале.

По словам специалиста, опухоли мозга способны серьезно повлиять на качество жизни пациента. Это касается даже доброкачественных новообразований. Увеличиваясь в размерах, новообразования оказывают давление на важные структуры органа, провоцируя неврологические, поведенческие и гормональные нарушения. При этом злокачественные опухоли, ввиду их более агрессивного характера, растут намного быстрее.

Примечательно, что, согласно данным академика Каприна, опухоли мозга не имеют наследственного характера. Наличие таких случаев у родственников не повышает риск их возникновения у ближайших родственников.

Относительно предполагаемой связи между ЭКО и развитием рака мозг врач заявил, что на сегодняшний день убедительные доказательства этому отсутствуют. Он подчеркнул, что для установления достоверной корреляции необходимы результаты масштабных популяционных исследований, которые пока не проводились.

«В популяционном смысле заболеваемость опухолями головного мозга на 100 тысяч населения примерно одинаковая чуть ли не с 40-х годов прошлого века», — сказал специалист, добавив, что незначительные колебания статистики из года в год не могут свидетельствовать о влиянии ЭКО.



Вместе с тем Каприн признал, что процедура экстракорпорального оплодотворения, сопровождаемая гормональным воздействием на организм женщины, может провоцировать развитие других видов злокачественных новообразований. В первую очередь речь идет об опухолях молочной железы и яичников, которые, по наблюдениям экспертов, при проведении ЭКО ведут себя более агрессивно.

Важно отметить, что от опухолей мозга страдают не только женщины. Данная патология также встречается у мужчин разных возрастных категорий. Таким образом, хотя связь между ЭКО и раком головного мозга пока не доказана, нельзя исключать влияние вспомогательных репродуктивных технологий на возникновение иных онкологических заболеваний.

Следовательно, несмотря на трагические истории известных личностей, скончавшихся от глиобластомы, утверждать о прямой причинно-следственной связи с ЭКО преждевременно. Для окончательных выводов требуются более масштабные и всесторонние эпидемиологические исследования, которые помогут прояснить этот сложный вопрос.