Онколог обсудил факторы, способствующие развитию рака

Существует мнение, что хронический стресс может повышать риск развития онкозаболеваний, однако это утверждение вызывает споры среди медиков. В интервью Life.ru главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн обсудил факторы, способствующие развитию рака, его локализацию и важность ранней диагностики.

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Каприн отметил, что научные утверждения должны основываться на доказательствах, и в данном случае нет достаточных исследований, подтверждающих связь стресса и онкологии. Он подчеркнул сложности в определении уровня стресса у разных людей, что делает такие исследования трудными.

Эксперт также предостерег от путаницы между бытовым и научным определением стресса, добавив, что даже изменения температуры могут быть стрессом для организма.

По словам Каприна, ранняя диагностика имеет решающее значение для успешного лечения рака. Регулярные медицинские осмотры могут значительно улучшить результаты лечения. Он отметил, что на ранних стадиях рак молочной железы и предстательной железы поддаются лечению с высокой эффективностью.

Он также подчеркнул, что пациенты с запущенной формой заболевания сталкиваются с более сложными методами лечения, такими как химиотерапия, которая истощает организм. Каприн обратил внимание на снижение случаев раннего выявления рака в период пандемии COVID-19 и отметил, что сейчас наблюдается возвращение к нормальным показателям обращаемости.

Среди наиболее распространенных видов рака в последние годы Каприн выделил рак кожи, предстательной железы и колоректальный рак. Врач призвал пациентов не верить мифам о самолечении и подчеркнул важность борьбы с лженаукой в области онкологии.