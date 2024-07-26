В Бразилии выявили новый смертельный вирус

В Бразилии две женщины моложе 30 лет скончались от лихорадки Оропуш. Об этом сообщает РБК.

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С начала 2024 года более 7 тысяч жителей Бразилии заразились лихорадкой Оропуш. Две девушки — первые жертвы болезни. Их симптомы были похожи на тяжёлую форму лихорадки денге (острое вирусное заболевание с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой).

Лихорадка Оропуш — инфекция, передающаяся через комаров. Как правило, состояние пациента улучшается через три-четыре дня, но в тяжёлой форме заболевание может приводить к опасным для жизни осложнениям.

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